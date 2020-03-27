РБК узнал о новых намеченных Кремлем датах для проведения голосования по поправкам в Конституцию

В администрации президента предварительно наметили новые даты для голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК с ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По их словам, власти ориентируются на 27 мая и 3 июня, однако окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Издание отмечает, что в Кремле хотят провести голосование именно в среду. Если его назначить на вторник, то после отдыха в выходные россияне могут «прихватить еще и понедельник», после чего не придут на голосование на следующий день, уточняет РБК.

Оптимальным временем для проведения всероссийского голосования в Кремле считаю конец мая-начало июня, потому что позже граждане в случае нормализации ситуации по коронавирусу будут разъезжаться по дачам и в отпуска, и обеспечить высокую явку станет сложнее. Крайним сроком для голосования издание называет время после ЕГЭ и выпускных балов.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что совместить голосование по поправкам в Конституцию с единым днем голосования 13 сентября невозможно. «Это разные абсолютно по характеру кампании, они регулируются разными законами. <…> Если совмещать, значит, загубить обе кампании», — сказала она.

Напомним, президент Владимир Путин во время обращения к нации объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию, ранее назначенного на 22 апреля. Причиной стало распространение в стране новой коронавирусной инфекции.