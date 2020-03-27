В Карелии остановят работу общественного транспорта

В Карелии на период с 29 марта по 4 апреля остановят движение общественного транспорта из-за распространения корнавируса. Указ губернатора опубликован на сайте правительства республики.

«По совершенно понятным причинам общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции», — сказал губернатор Карелии Артур Парфенчиков. Ограничение не коснется только работы такси.

Кроме того, в республике закроют туристические объекты. Местным турфирмам необходимо будет остановить продажу краткосрочных путевок в санатории и на курорты до 1 июня. Власти региона также объявили о закрытии кафе, СПА-салонов, клубов и МФЦ.

Президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за пандемии коронавируса. На это время многие регионы ограничивают работу общепита, закрывают парки и непродуктовые магазины. Об остановке движения общественного транспорта субъекты ранее не сообщали.