Минздрав Коми отказался комментировать информацию о смерти женщины с COVID-19

Минздрав Республики Коми ответил на запрос «Новой газеты» о смерти пациентки с коронавирусом в сыктывкарской больнице. Ранее источники сообщали, что в Эжвинской (район столицы Коми) горбольнице врач и пятеро пациентов инфицированы COVID-19, согласно имеющимся в редакции документам, одна из заразившихся пациенток скончалась от пневмонии (данные всех больных нам известны).

Ответ Минздрава состоит из одной строки: «вся объективная информация на официальном Интернет портале РК» (орфография и пунктуация сохранена). К письму приложена ссылка на видеообращение главы ведомства Дмитрия Березина, в котором он утверждает, что в регионе только два подтвержденных случая коронавируса и ни одной смерти от этой инфекции.

При этом на официальном портале Республики Коми, на который призывает ориентироваться Минздрав, говорится о пяти пациентах Эжвинской больницы, которых из-за коронавируса перевели на лечение в инфекционку и об одном выздоровевшем, отпущенном домой. Данные о шести зараженных, в числе которых врач и его жена, подтверждают журналисты «Север.Реалии» , они также сообщают об умершей пациентке с подтвержденным COVID-19.

Жители Эжвы сообщили «Новой», что вчера у больницы дежурили силовики, в здание входили и выходили люди в противочумных костюмах. Официально учреждение закрыто на карантин.