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«Победа» с 1 апреля приостановит полеты внутри России

Общество

 

Принадлежащий «Аэрофлоту» лоукостер «Победа» приостановил продажи билетов на рейсы внутри страны с датой вылета после 1 апреля, следует из данных на сайте авиакомпании. Они прекратят полеты до 31 мая из-за вспышки коронавируса, подтвердили ТАСС в пресс-службе «Победы».

С сегодняшнего дня российские авиакомпании также прекратили все регулярные и чартерные полеты за границу. «Победа» в последние дни помогала чартерными рейсами вывозить россиян из стран, которые также закрыли границы из-за пандемии коронавируса.

Скриншот календаря цен авиакомпании на одном из направлений

Ранее правительство не вводило ограничений на пассажирские перевозки внутри страны из-за коронавируса. СМИ обращали внимание, что некоторые компании после потери международных рейсов или увеличивали частоту полетов на внутренних направлениях, или — в случае «Аэрофлота» — резко снижали цены на билеты. На падение спроса на внутренние перевозки жаловались в РЖД и сократили часть рейсов, у которых есть альтернатива.

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Теги:
коронавирус, авиация, победа, аэрофлот, va
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