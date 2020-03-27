Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По его словам, в последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест, который оказался положительным. «Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать работу по видеосвязи. Вместе мы победим», — написал британский премьер.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

обновление 16:19 Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок также сообщил о своем заражении коронавирусом и самоизоляции дома. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

Ранее на этой неделе коронавирус обнаружили у принца Уэльского Чарльза — старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II. Его состояние оценивается как стабильное, он работает из дома.

С 24 марта в Великобритании ввели строгий карантин из-за ситуации с коронавирусом. Теперь жители могут выходить из дома за покупками товаров первой необходимости, лечения, поездок на работу и с нее, если они не могут работать дистанционно, а также для пробежек или другой физической активности раз в день. Собираться больше, чем по двое – запрещено, если речь не идет о членах семьи, живущих вместе. Тех, кто будет нарушать новые правила, полиция сможет штрафовать.

Издание Liberation утверждало, что ввести жесткий карантин на территории Великобритании Джонсона убедил французский лидер Эмманюэль Макрон. При этом ранее Джонсон считал, что стране нужно выработать «стадный иммунитет», то есть переболеть коронавирусом всему населению страны.