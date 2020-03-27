Аэропорт Грозного отказался принимать пассажиров с пропиской за пределами Чечни

Аэропорт столицы Чечни Грозного с 27 марта не принимает граждан, у которых нет прописки либо временной регистрации в республике. Об этом его руководство объявило в соцсетях; решение принял штаб по коронавирусу правительства республики, отмечает «Грозный-информ».

До окончания вспышки коронавируса в Грозный из Москвы и обратно будет летать только рейс «Аэрофлота». «Убедительная просьба ко всем, кто не относится к данной категории [жителей Чечни], не приобретать билеты на рейс "Москва-Грозный", а уже приобретенные билеты сдать в установленном порядке», — написала управляющая компания аэропорта.

Фото: скриншот из инстаграма аэропорта.

По данным Минздрава республики, там выявили 10 случаев заражения COVID-19, в том числе у пятилетнего ребенка. В изоляции там находятся еще 500 человек. После того, как там 24 марта подтвердилось первое заражение у паломника, власти Чечни первыми в стране — еще до объявления «нерабочей недели» — закрыли все рестораны, а глава республики Рамзан Кадыров призывал жителей к самоизоляции и говорил, что за нарушение карантина «следует убивать». Несмотря на это, уже 25 марта он провел торжественную церемонию с сотнями гостей.