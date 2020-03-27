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Минпросвещения перенесет сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ из-за коронавируса

Общество

 

Минпросвещения решило перенести сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства. Проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, а ОГЭ девятиклассники будут сдавать с 9 июня.

Первые экзамены — по географии, литературе и информатике — выпускники должны были сдавать 25 мая. Последний — по иностранным языкам — планировалось провести 16 июня. Резервные дни были назначены вплоть до конца июня. Министр образования Валерий Фальков заявил, что также могут быть перенесены вступительные экзамены в вузы.

С 21 марта в Москве и Московской области, а также в некоторых других регионах страны школы закрыты на карантин, а также продлены весенние каникулы. В ряде субъектов до 12 апреля ученики будут заниматься дистанционно. 18 марта в Рособрнадзоре заявляли, что перенос основного этапа единого госэкзамена не планируется, так как еще есть большой запас времени.

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Теги:
коронавирус, огэ, егэ, kb
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