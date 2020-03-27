ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре сторонника ИГ с самодельной бомбой

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Краснодаре изъяли самодельное взрывное устройство из багажника 27-летнего местного жителя. Он готовил теракт, утверждают в пресс-службе ведомства.

В телефоне у него нашли переписку о подготовке взрыва с находящимися за рубежом членами «Исламского государства» (признанной террористической и запрещенной организации).

Согласно оперативным кадрам, предоставленным журналистам, мужчину задержали у себя дома. У него также изъяли сухую перекись водорода, которая может служить одним из компонентов для бомбы. Дело о подготовке теракта будет возбуждено по результатам экспертиз.