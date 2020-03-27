Роспотребнадзор: каждый пятый российский пациент с COVID-19 заразился внутри страны

Порядка 20% российских пациентов с COVID-19 в последнее время не выезжали за рубеж и заразились уже внутри страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России подтвердились уже больше тысячи случаев; еще около 10 тысяч человек, контактировавших с заболевшими, остаются под наблюдением.

«Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных, 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали, — рассказала Попова на заседании штаба правительства по коронавирусу. — Из 15 тысяч контактных, которых мы пронаблюдали, 5 тысяч благополучно прошли [карантинный] период».

По ее мнению, взрывного роста коронавируса в России нет: «Эпидемиологическая ситуация развивается пока достаточно спокойными темпами». Так, у 18% заболевших болезнь протекает бессимптомно, еще у 72% есть симптомы острой респираторной инфекции, а диагноз пневмония имеют 10% заболевших (цитаты по РИА Новости).

К настоящему моменту заболевших нашли уже в 58 регионах. Помимо 750 случаев в Москве и Подмосковье, почти 30 заражений подтвердились в Петерубрге и Ленобласти, а еще около 20 в Свердловской области и в Крыму. СМИ приводили случаи, когда люди заражались не только от знакмоых и родственников, но и от чиновников и врачей. Так, в столице Коми в заражении пациентов хирургического отделения горбольницы заподозрили заразившегося за границей врача, а на главного инфекциониста Ставрополья завели дело за то, что она скрыла отпуск в Испании и продолжила ходить на работу.