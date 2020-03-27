Глава ФАС заявил о признаках картельного сговора на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба выявили признаки картельного сговора среди продавцов гречки. Если правоохранительные органы подтвердят это, то нарушителям грозит уголовное наказание, вплоть до шести лет лишения свободы, заявил глава службы Игорь Артемьев.

«Мы провели внеплановые проверки производителей гречневой крупы и вывили там картельные соглашения, то есть все-таки были элементы сговоров между производителями, которые пытались в этой ситуации вести себя недобросовестно», — сказал он на брифинге.

Глава ФАС также заявил об обнаружении «факторов некоторого придерживания товаров». «Сегодня вы можете убедиться, что на полках гречневая крупа есть, хотя и не в каждом магазине», — заключил чиновник (цитата по ТАСС).

По данным Росстата, гречка с конца февраля к 23 марта подорожала в среднем по стране на 3,7% (цены на сахар же выросли больше чем на 9%). При этом крупнейшие торговые сети на прошлой неделе предупреждали о том, что поставщики гречки повысили оптовые цены на 15–20%; отпускные цены, согласно их заявлению, и на другие крупы, в том числе на рис.

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После «гречневого кризиса» 2014 года ФАС уже обвиняло в ценовом сговоре отделения крупнейших российских торговых сетей в Татарстане, однако апелляционный суд в итоге признал повышение цен на крупу обоснованным. «Мы не бюро цен, — говорил тогда Артемьев. — Если и занимались гречкой, то потому, что рынок монополизирован — почти всю гречу производит Алтайский край».