Фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу заменили наказание с колонии общего режима на колонию-поселение

Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил вид наказания осужденному фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу с колонии общего режима на колонию-поселение. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.

Суд принял такое решение на основании положительных характеристик Беглеца и смягчающих обстоятельств — на его иждивении находятся двое детей и жена. Кроме того, осужденный признал свою вину и возместил ущерб. Суд, таким образом, сейчас подтвердил, что в колонию общего режима Беглеца поместили незаконно, объясняет защитник.

По словам Соловьева, колония-поселение — это облегченная версия исправительного учреждения, где как минимум разрешены гораздо более длительные свидания. «Грубо говоря, это санаторий закрытого типа. Если у осужденного положительные характеристики и если он отличился хорошим поведением, то в качестве поощрения ему на некоторое время позволяют посещать свой дом», — уточняет защитник.

Теперь Беглецу должны зачесть срок нахождения в СИЗО из расчета один день в СИЗО — за два дня в колонии-поселении. Так, срок наказания для него снизится как минимум на десять месяцев, которые осужденный уже отбыл.

В сентябре Беглеца приговорили к 2 годам колонии общего режима. Его признали виновным в нападении на полицейского во время несогласованного митинга 27 июля в Москве, на котором он потянул силовика за руку. Сам Беглец настаивал, что увидел жесткие задержания протестующих и пытался не допустить того, чтобы полицейский ударил участника акции.