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Заражено — 537016 (в РФ — 1036), смертей — 24117. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Число выявленных заражений COVID-19 в России превысило тысячу. Еще один пациент скончался
В России за последние сутки выявили 196 новых заражений коронавирусом, в том числе 157 в Москве. Общее число заболевших достигло 1036 человек, сообщает оперативный штаб правительства.
На Москву теперь приходятся больше 700 заболевших, а также все летальные исходы заболевания: накануне третий человек скончался в больнице от осложнений, вызванных COVID-19. Около ста москвичей, у кого болезнь проходит в легкой форме, лечатся на дому.
Новые случаи пришлись на 16 регионов, из них в Дагестане и Мордовии диагнозы были поставлены впервые. Всего по стране выздоровели к данному моменту 45 человек, за сутки выписали 7 из них (в том числе троих в Москве).
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