В Магнитогорске задержали мужчину, который принес газовый баллон во взорвавшийся дом

В Магнитогорске в рамках дела о произошедшем накануне взрыве газа в пятиэтажке задержали мужчину, который принес туда старый газовый баллон. Об этом Интерфаксу рассказал челябинский губернатор Алексей Текслер.

43-летний мужчина был сыном хозяйки квартиры, где в это время делали ремонт и натягивали потолок, добавляют источники 74.ru и Baza. Сама пожилая женщина незадолго до взрыва вышла на улицу; в результате взрыва погибли 13-летний сын задержанного мужчины и его 69-летняя соседка; еще один его полуторагодовалый сын в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, после взрыва баллона в квартире на втором этаже во всем доме начался пожар, который тушили несколько часов. Помимо двух погибших, в результате взрыва пострадали еще 17 человек. Остальных жителей дома на ночь разместили в соседней школе. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, рассказал Текслер. Выплаты пострадавшим составят 400 тысяч рублей, помощь в связи с утратой имущества составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.