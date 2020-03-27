Минобороны проведет учения по локализации коронавируса. За соблюдением карантина будут следить беспилотники

Военные проведут учения по противодействию коронавирусу на полигонах Западного и Центрального военных округов, объявили в министерстве обороны. Проверить Вооруженные силы на готовность с 25 по 28 марта ранее поручал президент Владимир Путин.

Учения пройдут в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Курской, Самарской, Кемеровской, Челябинской и Свердловской областях. В рамках этого этапа проверки они отработают весь комплекс «карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов в назначенных районах».

В том числе будет отрабатываться и локализация возможного очага заболевания: на месте ограничат движение транспорта и введут карантин для жителей – для его соблюдения организуют патрулирование местности с применением беспилотников и камер видеонаблюдения.

В настоящий момент в России подтвердились 840 случаев заражения коронавирусом: с начала прошлой недели ежедневно выявляли от 30 до 70 новых случаев, но в последние два дня прирост составлял больше 150 человек. Заболевших выявили уже в 56 регионах. Для профилактики распространения неделя с 30 марта была объявлена нерабочей, рестораны и развлекательные заведения на это время будут закрыты по всей стране. В московской мэрии допустили, что меры могут продлить.