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Заражено — 532224 (в РФ — 840), смертей — 24087. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

У 78-летнего певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Общество

 

У певца Льва Лещенко после дополнительных исследований диагностировали коронавирус. Об этом написал в своем фейсбуке главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — сообщил медик.

 

Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что артист и его жена были госпитализированы в больницу в Коммунарке. Издания утверждали, что Лещенко поступил туда с двусторонним воспалением легких. Позже певец оказался в реанимации.

Концертный директор артиста Олег Дмитриев рассказал, что 11 марта супруги Лещенко приехали из Северной Америки и, после появления симптомов ОРВИ, приняли решение обратиться к врачам.

Сегодня коронавирус диагностирован у 840 человек, по официальным данным болезнь унесла жизни двух человек. Как сообщает Роспотребнадзор, медики взяли 223 тысячи анализов на COVID-19. В особой группе риска — пожилые люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями.

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Теги:
sn, лещенко, коронавирус
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