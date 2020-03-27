«Левада-центр»: против поправки об обнулении сроков Путина выступили 47% россиян

Мнение участников опроса «Левада-центра» о поправке в Конституцию, которая даст президенту Владимиру Путину после 2024 года право избраться еще на два срока, разделилось. О поддержке заявили меньше половины россиян, сообщают «Ведомости», ознакомившиеся с результатами исследования.

Так, 23% и 25% респондентов соответственно «определенно» и «скорее» одобряют поправку депутата Валентины Терешковой. Ее «определенно не одобряют» 30% опрошенных, а «скорее не одобряют» – 17%. Схожим образом респонденты разделились и по вопросу, хотят ли они нового президентского срока Путина: 46% были «за», а 40% – «против».

Почти каждый четвертый (23%) рассказал, что поправка не вызвала у него особых чувств. Позитивные эмоции по этому поводу были у 31% участников опроса (надежда у 19% и удовлетворение у 12%), а негативные – возмущение, недоумение и усталость – в общей сложности у 36%.

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Ранее об отношении к поправке россиян спрашивал ВЦИОМ. 61% опрошенных заявили, что для них «важно», что в Конституции закрепят положения, которые снимут ограничения для Путина на участие в следующих выборах. Одобряют ли они это, в исследовании не говорилось. Другой крупный социологический центр, ФОМ, результатов пока не публиковал.