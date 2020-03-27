«Коммерсант»: силовикам разрешили не задерживать россиян за мелкие правонарушения

Руководство рекомендовало сотрудникам правоохранительных органов не задерживать россиян, совершивших мелкие правонарушения. О дополнительных мерах для защиты силовиков от коронавируса сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Речь идет о «незначительных нарушениях», которые не представляют реальной общественной опасности. Вместо задержания полицейским предложили проводить профилактические беседы.

По данным газеты, для предотвращения распространения инфекции среди сотрудников силовых структур на входе в здания подразделений МВД у всех в обязательном порядке измеряют температуру, а врачи ежедневно совершают обход служебных кабинетов. Ранее в МВД решили ограничить личный прием граждан: их заявления и обращения обещали принимать по электронной почте.

Кроме того, по данным Baza, московским полицейским запретили покидать город. Как сообщает издание, руководство столичного главного управления МВД обязало своих сотрудников всегда быть на связи — «в любое время дня и ночи», в том числе, им запрещено на ночь включать виброрежим на телефоне. Также в столичном главке полиции закупили медицинские маски, которые будут выдавать в первую очередь полицейским, контролирующим соблюдение карантинного режима.

Сегодня для профилактики распространения коронавирусной инфекции меры принимаются на всех уровнях. Так, премьер-министр Михаил Мишустин поручил всем регионам закрыть заведения общепита на «длинные выходные» с субботы 28 марта. Также по указанию главы кабмина до лета будут закрыты горнолыжные склоны, детские лагеря и гостиницы в курортных городах.

Всего в России 840 человек заразились коронавирусной инфекцией. Ранее неизвестная болезнь, по официальным данным, унесла жизни двух человек, еще одну женщину с коронавирусом, умершую из-за оторвавшегося тромба, Роспотребнадзор в статистику не включил. Еще один человек с COVID-19, по данным источника «Новой», скончался в Сыктывкаре, однако официальной информации об этом пока что нет.