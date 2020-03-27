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Заражено — 532224 (в РФ — 840), смертей — 24087. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Что произошло за ночь 27 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- Число выявленных заражений коронавирусом в мире перевалило за полмиллиона, погибших больше 24 тысяч. По данным университета Хопкинса, больше всего случаев, 85 тысяч, к настоящему моменту приходятся на Соединенные Штаты, в Италии же их 80,5 тысяч. За последние сутки в США обнаружили больше 11,6 тысячи новых больных, в Италии больше 5 тысяч, а в Испании почти 8 тысяч.
- Премьер Мишустин поручил всем регионам, вслед за Москвой и Петербургом, закрыть все заведения общепита на «длинные выходные» с субботы 28 марта. Горнолыжные трассы, детские лагеря и гостиницы в курортных городах он поручил закрыть вовсе до июня. Все, кто уже находятся там на отдыхе, до конца путевки будут в самоизоляции.
- В России, по последним официальным данным, 840 подтвержденных случаев и двое жертв; выздоровели 38 человек. Заражения выявили даже у чиновника аппарата правительства, а также двух сотрудников администрации и управделами президента. На карантин ушел глава Хакасии Валентин Коновалов после того, как летел в одном самолете с заболевшей женщиной; у него тесты отрицательные.
- Официальной статистике по коронавирусу не доверяет четверть россиян (24%). Каждый третий участник опроса «Левада-центра» (35%) доверяет этим данным «лишь отчасти». 48% также допускают возможную эпидемию в России, а 54% никак не изменили своих привычек. Каждый шестой пожаловался, что сталкивался с отсутствием в продаже продуктов и товаров первой необходимости.
- Другой опрос «Левады» выявил раскол среди россиян из-за обнуления сроков Владимира Путина. О поддержке поправки в Конституцию, которую последней внесла депутат Валентина Терешкова, заявили 48% респондентов, против же выступили 47%. Видеть Путина на посту президента после 2024 года хотели бы 46% респондентов (против 54% прошлым летом), а не хотели бы – 40%.
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Теги:обнуление сроков, карантин, коронавирус, va
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