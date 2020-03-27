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Заражено — 532224 (в РФ — 840), смертей — 24087. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В администрации президента и аппарате правительства выявили заразившихся коронавирусом
В администрации и управлении делами президента выявили первые случаи заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
У всех заразившихся — речь может идти о двух или трех чиновниках — первичные тесты на коронавирус показали положительный результат. Напомним, что московские власти приняли решение ставить диагноз «коронавирусная инфекция» уже после первых положительных проб.
Факт заболевания сотрудников администрации президента «Ведомостям» подтвердили в московском оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне «Медуза» сообщила, что COVID-19 выявили у сотрудника аппарата правительства, который, предположительно, работает в департаменте оборонной промышленности. Его отправили на карантин, а врачи взяли анализы у других чиновников, которые с ним контактировали. Сегодня также на самоизоляцию решил уйти и глава Хакасии Валентин Коновалов — он летел из Москвы в одном самолете с женщиной, у которой подтвердился коронавирус.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекций, официально жертвами ранее неизвестной болезни считаются два пожилых человека. Еще 38 граждан выписались из медучреждений после выздоровления.
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