онлайн
Заражено — 532224 (в РФ — 840), смертей — 24087. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в деревянном бараке. СК возбудил дело об убийстве
Иван Жилинспецкор
В Екатеринбурге накануне вечером семь человек погибли при пожаре в двухэтажном жилом бараке на улице Омской. По словам местных жителей, возгорание возникло около 23:00 по местному времени. Площадь пожара, как сообщили в МЧС, составила 200 квадратных метров.
«Следователи отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе — и поджог, — заявил «Новой газете» пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. — Есть достаточно веские основания полагать, что это мог быть поджог, потому что огонь начал распространяться со входной группы, она пострадала сильнее всего».
Следственный комитет по факту пожара на улице Омской возбудил уголовные дела об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК) и об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК).
Поджоги деревянных домов в Екатеринбурге в последнее время происходят регулярно. 25 марта произошло возгорание в доме № 31 по улице 40 лет Октября. До этого в течение недели произошли пожары в том же доме № 31, в доме № 39 по улице 40 лет Октября, в доме № 7 по улице Авангардной, в домах на улицах Шефской и Фрезеровщиков. В результате этих пожаров погибших и пострадавших нет. Следствие признало, что причиной возгораний стали поджоги.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных