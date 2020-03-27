В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в деревянном бараке. СК возбудил дело об убийстве

В Екатеринбурге накануне вечером семь человек погибли при пожаре в двухэтажном жилом бараке на улице Омской. По словам местных жителей, возгорание возникло около 23:00 по местному времени. Площадь пожара, как сообщили в МЧС, составила 200 квадратных метров.

«Следователи отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе — и поджог, — заявил «Новой газете» пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. — Есть достаточно веские основания полагать, что это мог быть поджог, потому что огонь начал распространяться со входной группы, она пострадала сильнее всего».

Фото: МЧС по Свердловской области

Следственный комитет по факту пожара на улице Омской возбудил уголовные дела об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК) и об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК).

Поджоги деревянных домов в Екатеринбурге в последнее время происходят регулярно. 25 марта произошло возгорание в доме № 31 по улице 40 лет Октября. До этого в течение недели произошли пожары в том же доме № 31, в доме № 39 по улице 40 лет Октября, в доме № 7 по улице Авангардной, в домах на улицах Шефской и Фрезеровщиков. В результате этих пожаров погибших и пострадавших нет. Следствие признало, что причиной возгораний стали поджоги.