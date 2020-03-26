США объявили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Власти США объявили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Американские власти также предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о нескольких высокопоставленных венесуэльских чиновниках. Минюст США предъявил Мадуро и его соратникам обвинения в причастности к торговле наркотиками и хранении оружия.

Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges. Learn more: https://t.co/3PM0rePFZI pic.twitter.com/C5LVQNljPT — Justice Department (@TheJusticeDept) March 26, 2020

«Занимая ключевые посты при режиме Мадуро, эти лица нарушили общественное доверие, участвуя отгрузке наркотиков из Венесуэлы, контролируя самолеты и маршруты, которыми наркотики вывозятся из Венесуэлы», — говорится в сообщении,

По оценкам Минюста США, из Венесуэлы в США переправляют до 250 тонн кокаина. Американские власти считают, что за ответствененно руководство Венесуэлы, которое вступило в сговор колумбийскими повстанцами. В случае признания Мадуро виновным по предъявленным обвинениям в США ему грозит пожизненное заключение.

Николас Мадуро занимает пост главы Венесуэлы с 2013 года. В начале 2019 года спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Россия и Китай поддержали действующего п Мадуро. Гуайдо в качестве главы Венесуэлы признали США, несколько стран Евросоюза и Латинской Америки.

В 2016 году в США к длительным тюремным срокам уже приговорили племянников жены Мадуро. По версии американских властей, они организовали поставку крупной партии кокаина в США.