Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек

Более 510 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

Общее число жертв COVID-19 приблизилось к 23 тысячам. При этом медикам удалось вылечить почти 121 тысячу пациентов. Больше всего случаев смерти от коронавируса зафиксировано в Италии — 8,1 тысячи, далее идет Испания, где погибли более четырех тысяч человек.

В России, по данным на утро 26 марта, зарегистрировано 840 случаев заболевания COVID-19. Жертвами коронавируса в стране официально считаются двое. Наибольшее количество заражений выявлено в Москве, где только за последнее сутки оно увеличлось на 136. При этом 38 человек в России уже выздоровели.