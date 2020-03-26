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Заражено — 520395 (в РФ — 840), смертей — 23593. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек
Более 510 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.
Общее число жертв COVID-19 приблизилось к 23 тысячам. При этом медикам удалось вылечить почти 121 тысячу пациентов. Больше всего случаев смерти от коронавируса зафиксировано в Италии — 8,1 тысячи, далее идет Испания, где погибли более четырех тысяч человек.
В России, по данным на утро 26 марта, зарегистрировано 840 случаев заболевания COVID-19. Жертвами коронавируса в стране официально считаются двое. Наибольшее количество заражений выявлено в Москве, где только за последнее сутки оно увеличлось на 136. При этом 38 человек в России уже выздоровели.
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