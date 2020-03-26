СК отказался возбуждать уголовное дело против журналиста «Новой» Дениса Короткова по жалобам РИА «ФАН»

Как сообщил Следственный комитет, по результатам проверки, проведенной 2 марта 2020 года по поводу публикации «Расследования ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ» в отношении корреспондента отдела расследований «Новой газеты» Дениса Короткова было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления (п. 2 ч.1 ст. 24 УПК).

Напомним, интернет-издание РИА «Федеральное агентство новостей», входящее в структуры скандального предпринимателя Евгения Пригожина, 25 ноября 2019 года обвинило Короткова в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Ранее СК попытался получить объяснения от журналиста Дениса Короткова по фактам, изложенным в публикациях РИА «ФАН».

В феврале агентство выпустило еще несколько материалов про Короткова. В текстах на основании анонимных источников сообщалось, что корреспондент, работавший раньше в органах внутренних дел, в 2000-х годах якобы брал взятки, крышевал преступников, прострелил коленные чашечки неназванному человеку в помещении отдела милиции, торговал боеприпасами во время командировки в Чеченскую республику и организовал убийство сослуживца.

Также в феврале в редакцию «Новой газеты» пришел запрос из Следственного комитета с требованием «незамедлительно предоставить» личные данные Дениса Короткова и обеспечить его явку в Главное управление по расследованию особо важных дел СК для дачи объяснений.

Журналист Денис Коротков обратился в полицию с заявлением о клевете, которая содержится в материалах РИА «ФАН», и подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Приморский суд города Санкт-Петербурга, с иском о защите деловой репутации также обратилась «Новая газета».