Активисты: фигурант «московского дела» Никита Чирцов не получил новогодние открытки из-за цензуры в Курском СИЗО

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов не получил 33 новогодние открытки от сочувствующих людей из-за цензуры в Курском СИЗО, сообщает телеграм-канал проекта «Арестанты 212».

«Такие открытки высылать нельзя. Цензор», — цитирует канал комментарий, с которым открытки вернули отправителю. При этом бабушка Чирцова — Надежда Ложкова — в беседе с «Новой газетой» рассказала, что ее письма внуку цензура пропускает, и они переписываются регулярно.

Фото: телеграм-канал проекта «Арестанты 212»

«Мы научились писать только "о погоде". Я начинала Никите писать про парней «московского дела», как суды проходят, кого куда направили. Никита никак не комментировал эти новости. Я поняла, что ему об этом писать нельзя, видимо, что-то зачеркивали в моих письмах. В новогодних открытках — одобрение и поддержка, видимо, из-за этого и не пропустили», — говорит Ложкова.

Правозащитник Роман Киселев и бывший арестант «дела 212» Алексей Миняйло подали жалобу на имя директора ФСИН в связи с неправомерным и необоснованным применением цензуры в СИЗО. В жалобе указано, что действия цензора не соответствуют разъяснениям Конституционного суда РФ, а также практике Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ неоднократно указывал, что цензура переписки лиц, находящихся в заключении, нарушает право на частную жизнь.

Никита Чирцов приговорен к одному году лишения свободы за то, что во время акции 27 июля толкнул сотрудника Росгвардии. Несколько месяцев он ждет апелляцию на приговор в СИЗО в городе Курске.