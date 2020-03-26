На Кубе умер россиянин, заболевший коронавирусом

На Кубе умер гражданин России, госпитализированный с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

45-летний пациент находился в критически-стабильном состоянии. О его госпитализации стало известно 23 марта. Власти Кубы отмечали, что 12 марта он прилетел из Парижа. Пациент страдал диабетом, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

На Кубе находятся еще две россиянки с подтвержденным COVID-19 — в возрасте 48 и 60 лет. Первая пациентка контактировала с погибшим, она также прибыла в страну из Франции в середине марта.

По последним данным, на Кубе зарегистрировано 67 случаев заражения COVID-19, в изоляции там находятся около 1,6 тысяч человек. Власти республики ранее закрыли въезд для иностранцев как минимум на месяц.