Правительство предложило увеличить штраф за нарушение карантина до 300 тысяч рублей

Правительство внесло в Думу законопроект об административных штрафах за нарушение карантина по коронавирусу, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В базе парламента документ еще не опубликовали. По данным Интерфакса, который успел с ним ознакомиться, штраф для граждан «за нарушение санитарно-эпидемиологических норм» увеличат со 100-500 рублей до 50-150 тысяч рублей. Если нарушение карантина приведет «к причинению вреда здоровью человека», то максимальный штраф составит 300 тысяч.

Чиновников предложили штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей, а за заражение кого-то — повысить сумму до 500 тысяч либо отстранять их от работы на срок до трех лет. Предпринимателям грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 30 суток. В случае осложнений сумма штрафа увеличится до миллиона рублей.

Правительство также предложило внести в КоАП новую статью о «невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Для граждан штраф составит 1-3 тысячи рублей, для должностных лиц 10-30 тысяч, а для юрлиц 100-300 тысяч рублей.

Повышение штрафов днем анонсировал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, они коснутся людей, которые «демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья». Ранее депутаты также решили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина, которое привело к заражению и смерти другого человека.