В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв газа. Погибли три человека

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв газа. Фотографии опубликованы в паблике «Черное и белое» во «ВКонтакте».

Фото: «Черное и белое»

Дом расположен по адресу: улица Доменщиков, 19. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников рассказал, что в результате произошедшего погибли три человека, еще двое пострадали. Ранее в МЧС сообщали о двух погибших.

«По предварительной информации, произошел хлопок бытового газа, — заявили «Новой газете» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — На месте работают специалисты экстренных служб, в том числе — полиции».

Обновлено 18:47 Пожар после взрыва произошел в шести квартирах на втором третьем и четвертом этажах здания, открытое горение в доме ликвидировали. 31 человек эвакуирован.

В администрации города предполагают, что причиной взрыва в доме могло стать проведение ремонта. «Проходил ремонт в квартире и взрыв газа, — заявил Бердников. — Предварительно информация есть, что натяжные потолки устанавливали». Мэрия Магнитогорска также открыла штаб по ЧС в школе № 36. По словам главы города, администрация сейчас договаривается с гостиницами о размещении жильцов