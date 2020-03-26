В России за нарушение карантина по коронавирусу составили протоколы более чем на 500 человек

В России за нарушение карантина по коронавирусу привлекли к ответственности более 500 человек. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

В частности, в Красноярском крае протоколы составили на 190 человек, в Башкирии – на 37.

По словам Волк, соблюдение карантина и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь прибывшими из-за рубежа, контролируют полиция и Роспотребнадзор. Также собираются данные о тех, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Российский премьер Михаил Мишустин анонсировал штрафы для граждан, должностных и юридических лиц, которые откажутся соблюдать карантин. За такие нарушения предлагается штрафовать граждан на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее в Госдуму внесли еще один законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. В случае, когда такие действия привели к смерти человека, депутаты предложили ввести наказание в виде лишения свободы до пяти лет, а в случае гибели двух и более человек — до семи лет. Умышленное заражение коронавирусом, в результате которого погиб хотя бы один человек, будет грозить наказанием по статьям о терроризме или диверсии.

В России подтверждено 840 случаев заражения COVID-19, за последние сутки число заболевших выросло на 182. Больше всего зараженных, 546 человек, находятся в Москве.