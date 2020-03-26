Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в фейсбуке.

О том, когда писатель узнал о заражении коронавирусом, он не рассказал. Акунин находится в Лондоне, где он живет в течение последних нескольких лет.

По всему миру зарегистрировано уже более 490 тысяч случаев заражения коронавирусом, число заболевших в Великобритании превысило 9,5 тысяч человек. Премьер страны Борис Джонсон ввел на территории страны строгий карантин.