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Заражено — 487434 (в РФ — 840), смертей — 22026. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в фейсбуке.
О том, когда писатель узнал о заражении коронавирусом, он не рассказал. Акунин находится в Лондоне, где он живет в течение последних нескольких лет.
По всему миру зарегистрировано уже более 490 тысяч случаев заражения коронавирусом, число заболевших в Великобритании превысило 9,5 тысяч человек. Премьер страны Борис Джонсон ввел на территории страны строгий карантин.
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Теги:em, коронавирус, акунин
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