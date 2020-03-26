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Заражено — 487434 (в РФ — 840), смертей — 22026. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Источник: в Сыктывкаре умерла пожилая пациентка с подтвержденным коронавирусом

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

В горбольнице Эжвинского района Сыктывкара, где накануне выявили 6 заболевших COVID-19, скончалась инфицированная 83-летняя пациентка. Об этом сообщает источник «Новой газеты».

Женщина 1937 года рождения проходила лечение в первом хирургическом отделении.  25 марта больницу закрыли на карантин: у врача, его жены и тестя, а также троих пациенток обнаружили коронавирус. За три дня до того, 22 марта, одна из заболевших женщин скончалась в реанимации от двусторонней пневмонии, вскоре у нее подтвердили диагноз COVID-19.

В распоряжении «Новой» имеется документ, согласно которому 30 человек медперсонала отделения находится на самоизоляции. Всего на момент обнаружения инфицированных в отделении находилось 118 медиков и 223 пациента.

Смерть пациента с COVID-19 официально огласке не предавалась, «Новая газета» направила запрос в Минздрав Коми. На данный момент в статистике штаба правительства зафиксирована смерть только двух заразившихся: оба накануне скончались в Москве.

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Теги:
жертвы, коронавирус, сыктывкар , коми
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