В Казахстане временно запретили призыв и демобилизацию из армии. Россия на фоне коронавируса призыв по-прежнему не отменяет

В Казахстане приостановили весенний призыв в армию и увольнение тех, кого призвали год назад, из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом, как передает Tengrinews, заявил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев 24 марта.

Новые меры министр объяснил действием режима чрезвычайного положения на территории страны. Он действует с 16 марта.

Из-за COVID-19 отложить весенний призыв решила Украина. Его планируют провести в мае-июле. Минобороны России из-за коронавируса не переносило призыв в армию, он будет проходить в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля.

В Казахстане подтверждено 109 случаев заболевания коронавирусом, на Украине – 156 (пять человек скончались), в России – 840 (два человека умерли).