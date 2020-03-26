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Заражено — 487434 (в РФ — 840), смертей — 22026. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

В Казахстане временно запретили призыв и демобилизацию из армии. Россия на фоне коронавируса призыв по-прежнему не отменяет

Общество

 

В Казахстане приостановили весенний призыв в армию и увольнение тех, кого призвали год назад, из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом, как передает Tengrinews, заявил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев 24 марта. 

Новые меры министр объяснил действием режима чрезвычайного положения на территории страны. Он действует с 16 марта. 

Из-за COVID-19 отложить весенний призыв решила Украина. Его планируют провести в мае-июле. Минобороны России из-за коронавируса не переносило призыв в армию, он будет проходить в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля.

В Казахстане подтверждено 109 случаев заболевания коронавирусом, на Украине – 156 (пять человек скончались), в России – 840 (два человека умерли). 

от редакции

«Новая газета» инициирует публичную дискуссию о целесообразности призыва в российскую армию в условиях пандемии коронавируса. Просим читателей высказать свои мнения в комментариях под новостью и на страницах «Новой» в социальных сетях.

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Теги:
призыв, em, коронавирус, казахстан
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