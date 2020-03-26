В Красноярске за нарушение карантина по коронавирусу составили протоколы на 190 человек

Красноярская полиция начала «полномасштабную проверку соблюдения всеми гражданами, прибывшими из-за рубежа, предписанных им ограничений; уже выявлено 190 случаев уклонения граждан от самоизоляции в домашних условиях, все нарушители будут привлечены к административной ответственности». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

О своих рейдах и проверках также сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По его данным, в Красноярске 8 случаев заболевания, под меднаблюдением на дому 7168 человек. В полиции говорят о 8 тысячах и подчеркивают, что никто из них «не имеет право покидать территорию своего жилья даже на непродолжительный срок, в том числе выходить на лестничную площадку, выходить для покупки продуктов или выноса мусора, выгула домашних животных». (Пребывание последних вместе с изолируемым строго не запрещается, лишь «не рекомендуется».)

Ранее полицейские несколько дней разыскивали для вручения постановления о карантине прилетевших в Красноярск 19 марта из Юго-Восточной Азии. Тогда три самолета, около 800 человек, встречали всего три сотрудника Роспотребнадзора, причем предписания они выписывали вручную. За два часа получить его успели 50 человек, а потом туристы силой прорвались из аэропорта на волю.

26 марта ГУ МВД также обратилось к населению края с заявлением о «необходимости минимизировать выезды жителей за пределы муниципальных образований, за исключением неотложных поездок». Накануне принять такие ограничительные меры рекомендовал главам районов губернатор Александр Усс.

Полиция, помимо того, заявила о необходимости обеспечить изоляцию всех лиц, прибывших на территорию России из-за рубежа, продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия». Ранее, напомним, на карантин отправляли прибывших только из неблагополучных по коронавирусу стран.

Между тем красноярские СМИ чуть не каждый день сообщают о новом чиновнике или депутате, нарушившем режим самоизоляции. В их числе вице-мэр Ринат Шадрин, прилетевший 17 марта из Индии, и тут же вышедший на работу, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания края Юрий Данильченко, съездивший в Европу и явившийся заседать, как ни в чем не бывало, зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов (куратор гражданской обороны и ЧС), побывавший в Таиланде.