Жителям Нур-Султана и Алматы ограничили выход из дома в рамках борьбы с коронавирусом

В столице Казахстана Нур-Султане и городе Алматы с 28 марта ограничат выход граждан на улицу. Об этом говорится в сообщении на сайте премьера страны.

Выходить на улицу можно будет только для покупки продуктов, лекарств и поездок на работу. На улицах и в общественных местах собираться группами больше трех человек станет нельзя, исключение сделают только для членов семьи.

Другие меры, вводимые в Нур-Султане и Алматы:

закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другие);

поэтапное ограничение работы общественного транспорта;

запрет на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Ограничения частично коснутся и города Шымкента. Там приостановят деятельность аэропорта, вокзалов и детских садов. Места массового скопления людей будут закрыты, движение общественного транспорта – поэтапно ограничено, а общепиты будут работать до 18:00, после этого времени до 22:00 разрешат доставку на дом.

В Казахстане подтверждено 109 случаев заболевания коронавирусом, два человека вылечились. COVID-19 выявили в девяти регионах страны.