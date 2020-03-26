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Жителям Нур-Султана и Алматы ограничили выход из дома в рамках борьбы с коронавирусом

Общество

 

В столице Казахстана Нур-Султане и городе Алматы с 28 марта ограничат выход граждан на улицу. Об этом говорится в сообщении на сайте премьера страны. 

Выходить на улицу можно будет только для покупки продуктов, лекарств и поездок на работу. На улицах и в общественных местах собираться группами больше трех человек станет нельзя, исключение сделают только для членов семьи. 

Другие меры, вводимые в Нур-Султане и Алматы: 

  • закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другие);
  • поэтапное ограничение работы общественного транспорта;
  • запрет на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Ограничения частично коснутся и города Шымкента. Там приостановят деятельность аэропорта, вокзалов и детских садов. Места массового скопления людей будут закрыты, движение общественного транспорта – поэтапно ограничено, а общепиты будут работать до 18:00, после этого времени до 22:00 разрешат доставку на дом.

В Казахстане подтверждено 109 случаев заболевания коронавирусом, два человека вылечились. COVID-19 выявили в девяти регионах страны. 

Теги:
коронавирус, казахстан, em
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