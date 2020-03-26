Петербург вслед за Москвой закрыл на неделю заведения общепита

Администрация Петербурга на время нерабочей недели с 28 марта приостановила работу всех мест общепита, кроме столовых при предприятиях. Бары, рестораны, кафе и закусочные смогут работать только в режиме доставки еды.

С 26 марта там уже закрылись фуд-корты в торговых центрах, спортзалы и бассейны. Теперь к ним присоединились большинство магазинов, кроме продовольственных и с товарами первой необходимости, АЗС и заправок для автомобилей. В соответствии с поручениями правительства, до конца апреля там также закроют клубы и запретят кальяны в барах.

Первыми утром о схожих мерах объявили власти Москвы и Подмосковья. К ним уже присоединились Омская область, Хабаровский край и Татарстан. Мэр Москвы также рекомендовал верующим отказаться от посещения храмов и мечетей. Смольный же в своем приказе прописал, что ходить туда можно будет только служителям храмов. В епархии ответили на это, что не будут останавливать прихожан от посещения: на это пойдут только в случае введения режима ЧС.