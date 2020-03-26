Московский вуз изолировал студентов в блоках общежития из-за подозрения на коронавирус у одного из них

Государственный университет управления с 26 марта по 8 апреля должен обеспечить «изоляцию проживающих в общежитии в блоках», — так сказано в приказе ректора вуза от 25 марта «по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Как сообщил «Новой газете» комендант общежития, у одной из студенток, проживающих в общежитии ВУЗа университета, подозревают коронавирусную инфекцию. Этой студентки в общежитии нет – она уехала.

Общая вместимость общежития 877 человек, но сейчас тут только 170 студентов. Все меры выполняются в соответствии с приказом, студенты не закрыты в своих комнатах, но им предписано не выходить из блоков, на улицу они выйти не могут. Питание организовано в общем помещении поэтажно. Кухни опечатаны.

Приказ ректора в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, кроме изоляции проживающих, также обязал: «обеспечить проведение дезинфекции», «запретить использование мест общего пользования в общежитии», «организовать дежурство для контроля режима изоляции и уборки», «осуществить изоляцию системы вентиляции путем заклеивания вентиляционных решеток» и «предоставлять питание проживающим в одноразовых емкостях».