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La Stampa: отправленная в Италию гуманитарная помощь из России практически бесполезна
«Новая газета»редакция
80% направленных Россией в Италию грузов в рамках помощи в борьбе с коронавирусом «совершенно бесполезны или малополезны». Об этом пишет газета La Stampa.
По данным источника газеты, Россия оказала поддержку исходя из своих политических и дипломатических интересов, а Италия согласилась принять ее, чтобы «укрепить отношения» с Москвой.
Посол России в Италии Сергей Разов заявил, что Россия оказывает Италии помощь бескорыстно. «С немалым удивлением прочитал сегодня в одной из авторитетных итальянских газет, что якобы значительная часть из поставленного Россией оборудования и техники не является необходимой, а наша помощь мотивируется прежде всего некими политико-пропагандистскими соображениями», — сказал дипломат.
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В российском Минобороны рассказали «Новой газете», что в Бергамо находятся восемь врачебно-сестринских бригад из России будут заниматься лечением пожилых в 65 местных пансионатах.
«Кроме того, представителями местных властей выражена особая востребованность в проведении масштабной санитарной обработки и дезинфекции всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств транспорта», — отметили в Минобороны.
Россия начала отправлять в Италию врачей и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом на прошлой неделе. Помимо бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, ведомство отчиталось об отправке автомобильных комплексов аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинского оборудования. Всего в Италию было направлены 15 самолетов.
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