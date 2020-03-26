La Stampa: отправленная в Италию гуманитарная помощь из России практически бесполезна

80% направленных Россией в Италию грузов в рамках помощи в борьбе с коронавирусом «совершенно бесполезны или малополезны». Об этом пишет газета La Stampa.

По данным источника газеты, Россия оказала поддержку исходя из своих политических и дипломатических интересов, а Италия согласилась принять ее, чтобы «укрепить отношения» с Москвой.

Посол России в Италии Сергей Разов заявил, что Россия оказывает Италии помощь бескорыстно. «С немалым удивлением прочитал сегодня в одной из авторитетных итальянских газет, что якобы значительная часть из поставленного Россией оборудования и техники не является необходимой, а наша помощь мотивируется прежде всего некими политико-пропагандистскими соображениями», — сказал дипломат.

В российском Минобороны рассказали «Новой газете», что в Бергамо находятся восемь врачебно-сестринских бригад из России будут заниматься лечением пожилых в 65 местных пансионатах.

«Кроме того, представителями местных властей выражена особая востребованность в проведении масштабной санитарной обработки и дезинфекции всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств транспорта», — отметили в Минобороны.

Россия начала отправлять в Италию врачей и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом на прошлой неделе. Помимо бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, ведомство отчиталось об отправке автомобильных комплексов аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинского оборудования. Всего в Италию было направлены 15 самолетов.