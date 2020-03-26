В правительстве пообещали выдавать бизнесу кредиты с нулевой процентной ставкой для выплаты зарплат

Представители бизнеса, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии, смогут получить неотложные кредиты на выплату зарплат сотрудникам. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече президента с предпринимателями.

«Это неотложные кредиты на выплату заработной платы. Под субсидированием процентных ставок в предельном случае до 0% и с высоким гарантийным покрытием, потому что мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет сейчас», — отметил вице-премьер.

Проект, реализованный совместно с ВТБ и «Сбербанком» с помощью кредитной линии, открытой Центробанком, Белоусов пообещал запустить уже на следующей неделе. Таким образом, предприниматели могут быстро получить ссуду с минимальной процентной ставкой, а в некоторых случаях, по словам вице-премьера, можно будет взять кредит и под 0%. Впрочем, отдавать тоже придется быстро — данная мера предполагает возврат заемных средств в течение полугода.

Накануне президент Владимир Путин анонсировал ряд мер поддержки бизнеса и граждан. В частности, он пообещал на полгода освободить малый и средний бизнес от всех налогов, кроме НДС, а также предложил снизить в два раза ставку страховых взносов — с 30% до 15%.