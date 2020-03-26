Основатель Alibaba Джек Ма направил в Россию миллион масок и двести тысяч тестов на коронавирус

Китайский миллиардер Джек Ма, основавший компанию Alibaba (включает в себя маркетплейсы AliExpress и Taobao), подарил России миллион масок и 200 тысяч тестов на коронавирус. Накануне их доставили в Москву из Ханчжоу самолетом ВКС, сообщили «Новой газете» в пресс-службы Минобороны.

Ма в телефонном разговоре с министром Сергеем Шойгу сказал, что в свою очередь «был тронут» помощью России во время вспышки эпидемии на его родине: в феврале в рамках гуманитарной помощи туда отправили несколько миллионов масок и других средств спецзащиты. Несколько дней назад Китай объявил, что посылает в Россию 25 миллионов масок.

Благотворительный фонд Alibaba и фонд самого Ма отправляли маски и тесты и другим странам: помощь от них получили США, страны Евросоюза, Африки и Юго-Восточной Азии. В конце января и феврале они также выделяли около 150 млн долларов на разработку вакцины и на снабжение спецзащитой врачей в эпицентре эпидемии в центральном Китае.