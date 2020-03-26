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Правительство разрешило въезд в страну иностранцам с родственниками-россиянами
Правительство внесло поправки в распоряжение о закрытии границ для иностранцев до мая из-за пандемии коронавируса. Теперь исключение сделали для иностранцев, у кого в России живут близкие родственники — супруги, дети, родители, — а также усыновители и усыновленные.
Въезд в страну с 18 марта был оставлен для иностранных дипломатов и членов их семей, водителей грузовых автомобилей, экипажей судов и поездов и людей с видом на жительство.
Вскоре исключение сделали для жителей cамопровозглашенных Луганской и Донецкой республик и граждан стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии. Однако в последнем случае, как отмечали правозащитники из «Агоры», пограничники неверно трактовали формулировку и не отпускали приезжих из транзитной зоны аэропортов.
Теги:пограничники, граница, коронавирус, va
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