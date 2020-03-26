Правительство внесло законопроект о разрешении вводить режим ЧС на территории всей страны

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий кабинета министров для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что правительство хочет получить право на введение режимов повышенной готовности или ЧС на всей территории России или ее части, «а также право на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал рассуждения о введении режима ЧС в России неуместными. «Ну, в данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Хочу напомнить, что у нас де-факто эпидемии нет. Де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах», — сказал он.

Сейчас в России зафиксировали 840 случаев заражение коронавирусом в 56 регионах страны. Из них 38 человек выздоровели.

Накануне Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет в стране нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса. Позже власти Москвы, Подмосковья и еще нескольких регионов объявили о приостановке работы кафе, ресторанов и парков, а также попросили прекратить предоставление услуг, требующих личного присутствия граждан, например, парикмахерских.