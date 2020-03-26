Mail.ru Group потратит миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Mail.ru Group создала оперативный штаб и выделит один миллиард рублей для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

В частности, Mail.ru Group окажет следующую помощь:

« ВКонтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса.

ВКонтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса. Сервис объявлений «Юла» начнет продвигать на главной дистанционные услуги, а для продавцов увеличится количество бесплатных объявлений в месяц.

Откроют бесплатный пакет услуг от платформы «Mail.ru для бизнеса» для компаний, которые вынуждены перевести процессы в онлайн.

Сервис доставки Delivery Club снизит комиссию для всех новых подключившихся к платформе партнеров.

Цифровое агентство недвижимости «33 слона» откажется от своей доли в комиссии в пользу риелторов и агентств.

Сервис по поиску работы и сотрудников Worki начислит бонусные рубли на аккаунты бизнесов, пострадавших от кризиса.

Агрегатор такси Ситимобил компенсирует водителям доход, упущенный за время простоя, если он заболеет коронавирусом или контактировал с заболевшими пассажирами.

«Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьезным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями. Гораздо сложнее приходится малому и среднему предпринимательству, по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар», — отметил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев.

Накануне президент Владимир Путин объявил о мерах поддержки малого и среднего бизнеса на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Так, предприятиям, оказавшимся в сложной ситуации, предоставят отсрочку по всем налоговым выплатам, кроме НДС, а также предоставят отсрочку по банковским долгам на 6 месяцев. Кроме того, ФНС приостановила блокировки счетов малого и среднего бизнеса, для них снизят страховые взносы с 30 до 15%.