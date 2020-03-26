Следственный комитет создал рабочую группу для поиска фейков о коронавирусе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин решил создать в ведомстве рабочую группу по поиску в соцсетях и мессенджерах фейков о распространении коронавируса в России.

«Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», — уточнила представитель СК Светлана Петренко.

Так, ведомству подследственны статьи об «искажении информации, создающем опасность для жизни» и о «клевете о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих». Первая статья предполагает до двух лет лишения свободы, а вторая — штраф до трех миллионов рублей.

Ранее поиском недостоверной информации в рамках закона о «фейковых новостях» занималась Генпрокуратура, которая уже жаловалась на несколько постов и материалов в СМИ. Претензии, в частности, вызвало интервью с политологом Валерием Соловьем на «Эхе Москвы».

В Приморье краевое управление СК начало проверку видео, где житель Уссурийска говорил о вспышке COVID-19 на своем заводе. Он объяснял, что снял шуточный ролик только для коллег и не ожидал, что тот разойдется в соцсетях. МВД также составило на него протокол о «злоупотреблении свободой СМИ», по которой ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.