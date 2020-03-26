Мэр Сочи попросил туристов воздержаться от посещения курорта во время нерабочей недели 

Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил россиян не приезжать на курорт во время нерабочей недели, о которой накануне объявил президент Владимир Путин. Свое обращение к туристам градоначальник опубликовал в своем инстаграме.

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта — отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Наслаждайтесь общением с близкими и не болейте!», — написал он.

По словам Копайгородского, в Сочи сейчас выявлено пять случаев заражения коронавирусом, а во всем Краснодарском крае введены дополнительные ограничения для профилактики распространения пандемии.

Власти региона приостановили работу бассейнов, бань, фитнес-клубов, аквапарков, дельфинариев и других развлекательных учреждений. Временно прекращены и популярные экскурсии из Сочи в Абхазию. Одновременно с этим в период с 28 марта по 6 апреля курорты Северного Кавказа решили закрыть горнолыжный сезон из-за коронавируса.

Ранее о введении ограничительных мер объявили и московские власти: с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа столичных кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений сферы услуг, требующих личного присутствия россиян. Будут закрыты некоторые городские парки и непродовольственные магазины. Тем не менее, как отмечают «Ведомости», подавляющее число жителей столицы (97%) продолжают выходить на улицу.