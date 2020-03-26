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Заражено — 487434 (в РФ — 840), смертей — 22026. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Мэр Сочи попросил туристов воздержаться от посещения курорта во время нерабочей недели
Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил россиян не приезжать на курорт во время нерабочей недели, о которой накануне объявил президент Владимир Путин. Свое обращение к туристам градоначальник опубликовал в своем инстаграме.
«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта — отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Наслаждайтесь общением с близкими и не болейте!», — написал он.
По словам Копайгородского, в Сочи сейчас выявлено пять случаев заражения коронавирусом, а во всем Краснодарском крае введены дополнительные ограничения для профилактики распространения пандемии.
Власти региона приостановили работу бассейнов, бань, фитнес-клубов, аквапарков, дельфинариев и других развлекательных учреждений. Временно прекращены и популярные экскурсии из Сочи в Абхазию. Одновременно с этим в период с 28 марта по 6 апреля курорты Северного Кавказа решили закрыть горнолыжный сезон из-за коронавируса.
Ранее о введении ограничительных мер объявили и московские власти: с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа столичных кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений сферы услуг, требующих личного присутствия россиян. Будут закрыты некоторые городские парки и непродовольственные магазины. Тем не менее, как отмечают «Ведомости», подавляющее число жителей столицы (97%) продолжают выходить на улицу.