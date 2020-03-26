Счетная палата: в девяти регионах сироты ждут бесплатного жилья больше 20 лет

Российские сироты и дети, оказавшиеся без попечения родителей, ждут от государства бесплатное жилье в среднем около семи лет, подсчитала Счетная палата. Однако в девяти регионах сроки превышают 20 лет: в Мордовии 34 года, в Ингушетии — 47, а в Чечне — 49 лет.

В списки на жилье дети попадают с 14 лет, а после наступления совершеннолетия получают право на его получение: всего к началу 2020 года на учете было 279 тысяч человек, из которых жилье не получила 191 тысяча. Темпы предоставления квартир ниже темпов роста количества самих сирот: за год число людей в очереди выросло на 16 тысяч человек.

Надзорное ведомство объясняет проблему недостаточным финансированием и медленным строительством. Так, в 2019 году на строительство направили 39 млрд рублей, однако этого недостаточно: для разрешения проблемы нужно более 260 млрд рублей. Около 40% от 7,4 миллиардов, выделенных в прошлом году из федерального бюджета, вовсе не были использованы регионами.

Из-за долгого ожидания сироты добиваются квартир через суд: так сделали более 12 тысяч человек из 25 тысяч, которым удалось получить квартиру в 2018 году. Еще 8,5 тысяч человек получают временную поддержку до получения квартиры — место в общежитии или компенсацию за аренду. Счетная палата предложила регионам подготовить графики ликвидации задолженности, а также с 2020 года начать предоставлять жилье всем, кто достиг совершеннолетия в этом году, обеспечивая попутно и оставшихся очередников.