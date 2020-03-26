В Москве и Подмосковье приостановят работу кафе, ресторанов и парикмахерских

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса поручил приостановить работу столичных кафе, ресторанов и прекратить предоставление услуг, требующих личного присутствия граждан, например, парикмахерских. Об этом сообщается на сайте мэра. Аналогичные меры приняли власти Московской области.

Заведения общепита будут работать только на вынос и с помощью доставки. Также в выходную неделю — с 28 марта по 5 апреля — приостанавливается работа непродуктовых магазинов. Исключением станут аптеки и отдельные виды магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости. Для посетителей закроют столичные парки: ВДНХ, Парк Горького, Царицыно, Коломенское, «Зарядье», «Кусково», «Сокольники».

Ограничения на оказание услуг, подразумевающих присутствие клиента, не затронет таких, которые оказываются дистанционно или при помощи курьеров. Речь также не идет о медицинских и реабилитационных услугах, транспортных, финансовых, жилищно-коммунальных и тому подобных. Мэр столицы также уточнил, что отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не коснется работающих студентов и волонтеров.

Новые меры Собянин назвал «беспрецедентными в современной истории Москвы» и отметил, что они создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого. «Но – поверьте – они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — уверяет он.

О предстоящем закрытии московских кафе и ресторанов ранее сообщал РБК со ссылкой на источники. По информации издания, в планах столичных властей было также ограничение работы храмов и мечетей. Однако Собянин новым указом только призвал жителей города воздержаться от посещения религиозных объектов.