В Липецке оштрафовали женщину за распространение фейка о коронавирусе

Мировой судья оштрафовал на 15 тысяч рублей 29-летнюю жительницу Липецка за распространение ложной информации о сокрытии властями области реального количества заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация города.

Женщину признали виновной по статье о злоупотребление свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Суд установил, что женщина, прочитав в рабочей группе организации, где она раньше работала, три сообщения «с недостоверной общественно значимой информацией о том, что административные органы скрывают от граждан реальное число лиц, заболевших коронавирусной инфекцией», переслала их в родительский чат группы детского сада в WhatsApp. «Этим она создала угрозу общественной безопасности», — отметили в суде.

Кроме того, в администрации города сообщили, что в суд переданы материалы дел 37 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Им грозит штраф до тысячи рублей.

Ранее депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за нарушение карантина. Так, максимальный штраф за побег из-под карантина, который к привел к массовому заболеванию людей, увеличат с 80 тысяч до миллиона рублей; возможное ограничение свободы в таком случае будет доходить до трех лет.

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На фоне распространения коронавируса в России в соцсетях и мессенджерах стали активно распространяться и ложные данные о заболевании. Среди популярных фейков — информация о том, что ночью по Москве вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, а также сообщения, что власти скрывают реальное число заразившихся.