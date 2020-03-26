Сенат США одобрил законопроект о выделении рекордных 2,2 трлн долларов на поддержку экономики из-за последствий пандемии

Сенат США одобрил пакет мер на 2,2 триллиона долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

За принятие законопроекта проголосовали все 96 сенаторов. Теперь документ рассмотрит Палата представителей, после чего он отправится на подпись президенту Дональду Трампу, который уже пообещал сделать это незамедлительно. Такая мера поддержки станет самой крупной в истории США.

Проект предусматривает единовременные прямые выплаты в размере 1200 долларов взрослым американцам, еще по 500 долларов они получат на каждого ребенка. Люди с доходом более 75 тысяч долларов получат меньшие суммы. Лишившимся работы из-за коронавируса положено увеличение пособия по безработице. Материальную поддержку окажут и тем, кто столкнулся со снижением зарплаты на фоне распространения коронавируса.

Кроме того, 130 млрд долларов пойдут на нужды больниц. Государственные и местные власти получат до 150 млрд долларов в виде грантов на борьбу с вирусом, заботу о гражданах и предоставление базовых услуг. Еще 367 млрд выделят на займы для малого бизнеса.

13 марта Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации, что позволит президенту выделить из федерального резерва до 50 млрд долларов. В США, по последним данным, коронавирус обнаружен более чем у 69 тысяч человек, а число жертв COVID-19 там превысило одну тысячу.