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Главврач онкоцентра в Перми вернулся из-за границы и вышел на работу. Сейчас у него подозревают коронавирус

Общество

Иван Жилинспецкор

 

Главный врач пермского онкологического диспансера Максим Мезенцев помещен в изолированный бокс городской инфекционной больницы. У него подозревают коронавирус. Об этом «Новой газете» сообщили в Минздраве края.

«Он сам изъявил желание раскрыть данные о себе. По его словам в середине марта он вернулся из страны, которой на тот момент не было в перечне опасных стран, также у него не было никаких признаков заболевания ОРВИ», — заявили в пресс-службе министерства.

По словам собеседников «Новой» в онкоцентре, Мезенцев ездил в Турцию. А после возвращения — неделю ходил на работу, общался с медицинским персоналом и с пациентами. «При этом он действительно выглядел здоровым», — говорит один из сотрудников центра.

В Минздраве Пермского края уже заявили, что дадут оценку действиям главврача онкоцентра.

Ранее диагноз COVID-19 был подтвержден у главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Она ездила в Испанию, но скрыла этот факт, и вышла на работу, а кроме того — читала лекции в университете, участвовала в конференциях. В настоящий момент она уволена. 

Следственный комитет возбудил против Санниковой дело по статьям о халатности (ст. 293 УК) и сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность жизни или здоровью окружающим (ст. 237 УК). 

Теги:
коронавирус, врачи, пермь, nt
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