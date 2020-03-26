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Россия прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами

Общество

 

Правительство поручило Росавиации с полуночи 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о рейсах из России в другие страны и обратно. Исключением станут полеты, связанные с вывозом россиян из-за рубежа на родину в связи с распространением коронавируса. Ограничения также не коснутся рейсов, осуществляемых по отдельным решениям правительства.

До 27 марта МИД должен сформировать списки российских граждан, которые планируют вернуться в страну. Россиянам, которые не могут попасть в страну из-за ограничительных мер других государств, рекомендовано обеспечить свое нахождение там и учесть, что по возвращении в Россию им нужно будет выдержать двухнедельный карантин. В аэропортах рекомендовано тестировать на коронавирус всех прибывающих в страну, после чего им необходимо выдать постановление об обязательной самоизоляции.

Кроме того, документ рекомендует региональным властям приостановить проведение развлекательных, спортивных и культурных мероприятий с очным присутствием граждан. Должно быть прекращено и оказание соответствующих услуг. Правительство призывает регионы закрыть для посетителей ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие досуговые заведения, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.

Ранее Россия ограничивала авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Зарубежные рейсы оставались только у «Аэрофлота», которому разрешили выполнять их только из аэропорта Шереметьево и обратно по десятку направлений в европейские столицы и Нью-Йорк. 

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Теги:
kb, коронавирус, авиасообщение
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