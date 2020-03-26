Что произошло за ночь 26 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- В Москве ограничат посещение церквей и мечетей, а также приостановят работу магазинов из-за распространения коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном правительстве. По их информации, мэр Москвы Сергей Собянин подпишет соответствующий указ 26 марта.
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С 27 марта Росавиация прекратит регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян. Такое поручение дало правительство.
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Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля, заявили в министерстве науки и высшего образования. В отношении неподведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер.
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Сенат США одобрил выделение 2 трлн долларов для стимулирования экономики, необходимой из-за пандемии коронавируса. Выделенные средства пойдут на единоразовые выплаты американцам с доходом ниже 75 тысяч долларов в год (1200 долларов каждому и еще по 500 долларов за ребенка), а также на систему здравоохранения и поддержку бизнеса.
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